МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минцифры РФ доработала форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT- и телеком-компаний, теперь при смене работы сотрудники смогут повторно отправить заявление на отсрочку на "Госуслугах", говорится в сообщении ведомства. Путин на следующей неделе проведет совещания с Совбезом и правительством

"Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на Госуслугах, где необходимо в том числе указать данные о новой компании. Информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все остальные требования для получения отсрочки остались прежними.

"Мы также вывели новую услугу для юрлиц. Она может понадобиться работодателю, если сотрудник уволился из компании. В таком случае сотрудник исключается из списка на отсрочку", — отметили в ведомстве.

При этом, если новая организация — аккредитованная IT-компания или оператор связи, то при подаче повторного заявления и соответствия всем условиям отсрочки, сотрудник снова окажется в списках. "В новой услуге заявление может подать руководитель или лицо с доверенностью от руководителя на Госуслугах", — добавили в Минцифры.

В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.

В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.