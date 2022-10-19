МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации утвердил в единогласном порядке указ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах. Речь идет об ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Путин заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой

Накануне в среду глава государства подписал указ о введении военного положения на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с ноля часов 20 октября.

В соответствии со статьей 102 Конституции президент вводит военное положение на территории России или отдельных ее местностях в случае агрессии против государства или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме. Военное положение вводится указом президента, который незамедлительно передается на утверждение Совету Федерации.