МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР и "Новых людей" намерены внести в четверг в Думу законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам право на полный возврат денег за туристические путевки и авиабилеты. Текст проекта имеется в распоряжении РИА Новости. В Минцифры назвали долю отказов сотрудникам IT в отсрочке от мобилизации

"Надо внимательно отнестись ко всем сферам жизни мобилизованных граждан, поддержать семьи. В том числе предлагаем закрепить возможность расторжения ими туристических договоров во внесудебном порядке. Дать законное право вернуть полную стоимость ранее оплаченных билетов и туристических путевок", – заявил РИА Новости один из авторов проекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

При расторжении договора до начала путешествия туристу или члену его семьи возвращается денежная сумма, "равная общей цене туристского продукта", уточняется в тексте законопроекта. Такая поправка вносится в статью 10 закона об основах туристской деятельности в РФ.

Депутаты отмечают, что сейчас в случае отмены тура по причине частичной мобилизации средства возвращаются за вычетом фактических расходов, понесенных туроператором. Так как у туриста нет возможности спрогнозировать получение повестки, "фактически понесенные расходы туроператора будут стремиться к 100% стоимости тура", добавляется там.

Другая поправка устанавливает возможность возврата денег за авиабилеты, если гражданин был мобилизован. Авторы отмечают, что перечень причин, по которым пассажир может получить деньги за билеты в связи с вынужденным отказом от перелета, исчерпывающий, однако призыв на военную службу туда не включен. Изменения авторы предлагают внести в часть вторую статьи 108 Воздушного кодекса РФ.

Авторами проекта от "Новых людей" выступили глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, вице-спикер палаты Владислав Даванков, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева, от ЛДПР — главы комитетов по соцполитике Ярослав Нилов и по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, замглавы комитета по экономической политике Станислав Наумов.