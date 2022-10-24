Путин: самой главной задачей является сохранение населения, здоровья и благополучия людей
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Самой главной задачей является национальная цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, заявил президент России Владимир Путин в ходе доклада вице-премьера Дмитрия Чернышенко о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта.
"Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где Ваше поручение — увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%…" — сказал Чернышенко.
"Это самая главная задача", — отметил Путин.
https://1prime.ru/society/20221024/838567155.html
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