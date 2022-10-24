МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Самой главной задачей является национальная цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, заявил президент России Владимир Путин в ходе доклада вице-премьера Дмитрия Чернышенко о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта. Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма в России

"Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где Ваше поручение — увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%…" — сказал Чернышенко.

"Это самая главная задача", — отметил Путин.