МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. США не выдали визы российской делегации на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", заявила представитель МИД России Мария Захарова. Байден заявил, что все еще энергичен, несмотря на возраст

"США так и не выдали визы российским делегатам, несмотря на то, что соответствующие заявки были поданы ими заблаговременно в установленном порядке. Таким образом, абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований заблокировано участие России в важном международном мероприятии под эгидой МАГАТЭ", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Она также отметила, что невыдача виз грубо нарушает нормы в соглашении между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие. Произошедшее дает повод задуматься о целесообразности проведения международных форумов в Соединенных Штатах, добавила она.

Международная министерская конференция МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" состоится в Вашингтоне 26-28 октября, в ней планировала принять участие российская делегация в составе представителей госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзора.