МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Автомобиль сына вице-премьера России — главы Минпромторга Дениса Мантурова попал в ДТП с участием автобуса в районе Люблино в Москве, по предварительным данным пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Евгения Мантурова. Мантуров заявил об укреплении торгово-экономических связей с Узбекистаном

"ДТП (столкновение с автобусом) произошло в районе Люблино, Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников ГИБДД автобус покинул место ДТП своим ходом", — сказано в заявлении.

Добавляется, что на данный момент информация о пострадавших не подтверждается.

Если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, Евгений готов оказать им поддержку, подчеркнул представитель.