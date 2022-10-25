МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В ответ на новые санкции со стороны ЕС, последовавшие после вхождения в состав РФ новых территорий, Россия расширила список представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили в МИД РФ. Министры энергетики ЕС соберутся на внеочередной совет ради новых мер

"В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Запрет коснется представителей коммерческих структур Европы, производящих вооружения и военную технику и участвующих в поставках оружия Киеву, отмечают в МИД. Также ограничения распространены на отдельных депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Эти меры, как уточнили в МИД РФ, приняты в ответ на новые ограничения Евросоюза, принятые в отношении России 6 октября, которые последовали после присоединения к России новых областей.

"Считаем такие односторонние действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН. При этом в Евросоюзе много лет игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. "Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ", — заключили в российском МИД.