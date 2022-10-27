МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Более 3 миллионов британцев не могут позволить себе покупать товары для гигиены из-за финансовых проблем, связанных с ростом цен в Великобритании после введенных против России санкций, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на совместный доклад благотворительной организации Hygiene Bank и аналитической компании YouGov. СМИ: в Британии потребовали предоплату за электричество у должников

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, энергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Согласно исследованию, около 3,2 миллиона взрослых британцев не могут позволить себе купить средства личной гигиены, такие как мыло, средство для бритья, дезодорант, стиральный порошок, из-за чего стыдятся ходить на работу, сообщает телеканал. Около 12% опрошенных стараются по той же причине избегать коллег на работе. Эта проблема, как отмечается в сообщении, усугубляется ростом цен на топливо, энергию и продукты питания в Великобритании.

"Теперь я мою голову раз в неделю, раньше я это делала каждые два дня… Я больше не покупаю гель для душа, а использую пену от шампуня", — приводит Sky News слова одной из опрошенных.

По словам еще одной опрошенной, в ее семье постоянно "делают выбор" между покупкой зубной пасты и включением отопления на пару минут, сообщает телеканал.

В исследовании приняли участие 2,2 тысячи британцев: четверть из них заявили, что обходятся без туалетной бумаги и мыла, а 30% опрошенных женщин сказали, что не покупают товары для женской гигиены.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 2,25% с 1,75% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%.