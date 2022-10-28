МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" с 30 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, рейсы запланированы по 105 маршрутам — 60 внутренних и 45 международных, говорится в релизе компании. "Аэрофлот" в зимнем расписании будет летать в 16 стран

"Международный аэропорт "Шереметьево" с 30 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать по 26 марта 2023 года. В период зимней навигации полеты из "Шереметьево" запланированы по 105 маршрутам (60 внутренних и 45 международных)", — говорится в релизе.

Базовый перевозчик аэропорта Шереметьево "Аэрофлот" в предстоящем осенне-зимнем сезоне продолжит выполнять полеты по разветвленной маршрутной сети, из них 40 направлений – по городам России, 28 направлений – в государства СНГ и страны дальнего зарубежья. Также "Аэрофлот" возобновит рейсы по востребованным туристическим маршрутам – Гоа, Бангкок и Пхукет. Авиакомпания продолжит выполнять полеты по популярным в зимнем сезоне направлениям – Мале, Дели, Коломбо, Сейшелы, Дубай, Хургада, Шарм-эш-Шейх.

С переходом на зимнюю навигацию запланировано возобновление полетов лоукостера "Победа" из "Шереметьево". Первый рейс состоится 30 октября. С ноября программа полетов авиакомпании расширится, и в зимний период рейсы будут осуществляться по 25 направлениям. Авиакомпания Nordwind Airlines продолжит выполнять полеты по открытым в летнем сезоне маршрутам на курорты Кубы – Варадеро и Кайо-Коко.

Аэропорт также сообщает, что обеспечил необходимые производственные ресурсы для плановой устойчивой деятельности в осенне-зимний период.