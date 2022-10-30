НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — ПРАЙМ. Как минимум 40 человек погибли и более 100 пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщает телеканал Odisha TV. Гендиректор МАГАТЭ заявил о прогрессе в переговорах по Запорожской АЭС

Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был вновь открыт после реконструкции всего день назад. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.

Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.

По данным местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.