СМИ: при обрушении моста в Индии погибли не менее 40 человек
Odisha TV: при обрушении моста в Индии погибли не менее 40 человек и более 100 пропали без вести
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — ПРАЙМ. Как минимум 40 человек погибли и более 100 пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщает телеканал Odisha TV.
Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был вновь открыт после реконструкции всего день назад. По данным телеканала, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.
Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.
По данным местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.
https://1prime.ru/society/20221030/838647750.html
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