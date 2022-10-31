СОЧИ, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян проводят в Сочи трехстороннюю встречу по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин призвал придать импульс работе трехсторонней группы по Карабаху

"Президенты и премьер-министр разговаривают втроем", — заявил Песков. Трехсторонней встрече предшествовали двусторонние переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном.

Саммит проходит в сочинском санатории "Русь", где традиционно наряду с резиденцией Бочаров ручей Путин принимает иностранных гостей.

Ранее лидер Армении заявил, что готов принять и подписать в Сочи документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном. По его словам, речь идет о принятии в трехстороннем формате документа о достижении согласия на основе 15 пунктов.

По данным Кремля, на переговорах в Сочи планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. В повестке также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Не исключено, что стороны затронут и вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Песков, говоря о перспективе подписания этого документа, не стал забегать вперед и предложил дождаться переговоров.