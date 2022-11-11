МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший лондонский аэропорт "Хитроу" заявил, что не планирует вводить ограничение пассажиропотока в самые загруженные дни перед Рождеством. Поиск билетов на международные рейсы из Китая вырос вдвое

Британские СМИ ранее сообщали, что аэропорт не исключает введения нового ограничения пассажиропотока в самые загруженные дни перед Рождеством из-за нехватки 25 тысяч сотрудников. Это способствовало бы разгрузке пиковых дней и перенаправлению спроса в менее загруженные дни, что помогло бы избежать многочисленных отмен и задержек рейсов.

"Мы работали с авиакомпаниями и их наземным персоналом, чтобы подготовиться к рождественскому пику, и у нас есть хороший план, который не требует никакого ограничения пассажиропотока", — говорится в пресс-релизе на сайте аэропорта.

С начала года Хитроу обслужил 50 миллионов пассажиров, что составляет 74% от уровня 2019 года до пандемии коронавируса, при этом увеличение пассажиропотока в этом году превысило показатели остальных крупных аэропортов в Европе, сказано в документе.

За 12 месяцев руководство Хитроу наняло и обучило около 16 тысяч новых работников, и такими темпами количество сотрудников может вернуться к показателям периода до пандемии до нового пика пассажиров летом 2023 года, отмечается на сайте.

Аэропорт потратит более четырёх миллиардов фунтов стерлингов в течение нескольких последующих лет для улучшения обслуживания пассажиров. В частности, средства пойдут на создание новых дорожек проверки безопасности, на которых пассажиры смогут оставлять ноутбуки и жидкости в сумках, а также на новую багажную систему в одном из терминалов, говорится в пресс-релизе.

В июле директор аэропорта Джон Холланд-Кай сообщил, что "Хитроу" ограничит пассажиропоток до 100 тысяч человек в день ввиду серьезных перебоев в работе на фоне значительного сокращения персонала во время пандемии и выхода из Евросоюза. Ограничения должны были действовать до 11 сентября, однако аэропорт принял решение продлить их до 29 октября. Эта мера вкупе с нехваткой персонала и забастовками сотрудников авиакомпаний привела к остановке продаж билетов на некоторые направления, отмене нескольких тысяч рейсов и многочисленным задержкам.

Британские аэропорты долгое время испытывают трудности в работе на фоне нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса. В результате в условиях закрытия границ пришлось сократить огромное количество рабочих мест, что в итоге привело к значительным перебоям в работе аэропортов. Ранее глава "Хитроу" Джон Холланд-Кай заявил, что на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.