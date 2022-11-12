БЕРЛИН, 12 ноя — ПРАЙМ. Граждане Германии сейчас еще более пессимистичны, чем во времена пандемии коронавируса, тревогу по поводу будущего испытывают почти три четверти немцев, свидетельствуют результаты опроса, данные которого приводит газета Welt am Sonntag. В ФРГ введут предельные цены на газ и электроэнергию для потребителей

Как отмечает издание, 74% граждан ФРГ либо смотрят в будущее "с тревогой", либо же испытывают в этой связи "очень большой страх". Согласно газете, таких показателей не было даже в период пандемии.

Настроение ухудшилось не только среди групп населения с низкими доходами, но и среди людей, которые хорошо зарабатывают. Так, о больших или очень больших опасениях по поводу будущего заявили 68% респондентов из домохозяйств с чистым доходом в размере более 4 тысяч евро в месяц.

Опрос показал, что 84% респондентов боятся дальнейшего роста цен во всех сферах. Кроме того, 60% боятся снижения доходов, а 44% опасаются безработицы. Эти цифры выше показателей, которые фиксировались в период пандемии.

Опрос проводился компанией Schufa с 7 по 14 октября, в нем приняла участие в общей сложности 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не приводится.