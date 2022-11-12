Опрос в Германии показал, что более 70 процентов немцев опасаются за будущее
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БЕРЛИН, 12 ноя — ПРАЙМ. Граждане Германии сейчас еще более пессимистичны, чем во времена пандемии коронавируса, тревогу по поводу будущего испытывают почти три четверти немцев, свидетельствуют результаты опроса, данные которого приводит газета Welt am Sonntag.
Как отмечает издание, 74% граждан ФРГ либо смотрят в будущее "с тревогой", либо же испытывают в этой связи "очень большой страх". Согласно газете, таких показателей не было даже в период пандемии.
Настроение ухудшилось не только среди групп населения с низкими доходами, но и среди людей, которые хорошо зарабатывают. Так, о больших или очень больших опасениях по поводу будущего заявили 68% респондентов из домохозяйств с чистым доходом в размере более 4 тысяч евро в месяц.
Опрос показал, что 84% респондентов боятся дальнейшего роста цен во всех сферах. Кроме того, 60% боятся снижения доходов, а 44% опасаются безработицы. Эти цифры выше показателей, которые фиксировались в период пандемии.
Опрос проводился компанией Schufa с 7 по 14 октября, в нем приняла участие в общей сложности 1 тысяча человек. Статистическая погрешность не приводится.
https://1prime.ru/society/20221112/838802051.html
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