МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российские власти запретили 100 граждан Канады въезд на территорию страны, заявил МИД России.
"На основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады. В их числе — высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в "стоп-лист" на постоянной основе внесли начальника Управления безопасности связи Канады Каролин Ксавье, члена Палаты общин Питера Маккея и других лиц.
В МИД уточняют, что ограничения являются ответом на санкционный режим канадского премьер-министра Джастина Трюдо в отношении россиян.
https://1prime.ru/society/20221114/838819210.html
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