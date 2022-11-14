МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российские власти запретили 100 граждан Канады въезд на территорию страны, заявил МИД России. Китай выразил протест Канаде из-за ограничений в отношении бизнеса

"На основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады. В их числе — высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в "стоп-лист" на постоянной основе внесли начальника Управления безопасности связи Канады Каролин Ксавье, члена Палаты общин Питера Маккея и других лиц.

В МИД уточняют, что ограничения являются ответом на санкционный режим канадского премьер-министра Джастина Трюдо в отношении россиян.