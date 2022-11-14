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Россия запретила въезд Джиму Керри в рамках санкций против Канады
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Российские власти в рамках санкций против Канады запретили въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста Степана Бандеры, говорится в заявлении МИД России. Ранее... ПРАЙМ, 14.11.2022
общество , новости, россия, канада, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российские власти в рамках санкций против Канады запретили въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста Степана Бандеры, говорится в заявлении МИД России.
Ранее внешнеполитическое ведомство ввело ограничения против 100 граждан Канады.
Отмечается, что в "черный список" включили актера Джима Керри и журналиста Стефана Бендеру, внука украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.