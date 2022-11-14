МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российские власти в рамках санкций против Канады запретили въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста Степана Бандеры, говорится в заявлении МИД России. Россия внесла в "стоп-лист" 100 канадцев

Ранее внешнеполитическое ведомство ввело ограничения против 100 граждан Канады.

Отмечается, что в "черный список" включили актера Джима Керри и журналиста Стефана Бендеру, внука украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.