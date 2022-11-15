МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Закон, согласно которому устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка принят Государственной Думой во втором и третьем чтении. Правительство профинансирует транспортную систему в 2023-2025 годах

"Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", — сообщается в пояснительных материалах.

Ранее данный законопроект был принят в первом чтении 18 октября 2022 года. Ко второму чтению в законопроект внесли ряд поправок, в частности, парламентарии отказались от термина "универсальное".

Как ранее отмечал Минтруд, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 года, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, выплачиваемое ПФР.