МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Минобороны России сообщило, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления Польши о "российских ракетах" являются намеренной провокацией. Украина остановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", — сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что "опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".