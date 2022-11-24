При стрельбе в Крымске у ТЦ "Славянский" погибли четыре человека
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Четыре человека погибли при стрельбе в Крымске в Краснодарском крае, включая самого нападавшего, сообщает ГУМВД Краснодарского края.
"Сегодня около 17.00 в помещении одного из медицинских центров города Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой", — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Ранее краевая прокуратура сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске.
Причиной происшествия в Крымске на Кубани мог стать результат бракоразводного процесса, также рассказал Рунов.
https://1prime.ru/society/20221124/838944668.html
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