НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует обсудить систему льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года. Об этом президент рассказал на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции. Путин предупредил о лжи и обмане в интернете

"Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года… поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования надо посмотреть", — отметил он.