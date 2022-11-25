Путин обещал обсудить дополнительные льготы для некоторых жителей Донбасса
Путин обещал обсудить льготы для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует обсудить систему льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года. Об этом президент рассказал на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.
"Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года… поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования надо посмотреть", — отметил он.
https://1prime.ru/society/20221125/838957595.html
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