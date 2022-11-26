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https://1prime.ru/society/20221126/838961726.html
Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
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. Ушел из жизни министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщило агентство Белта. "Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", — сообщили... ПРАЙМ, 26.11.2022
общество , новости, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 26 ноя — ПРАЙМ. Ушел из жизни министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщило агентство Белта.
"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", — сообщили журналисты со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.
На понедельник планировались переговоры Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.