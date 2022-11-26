МИНСК, 26 ноя — ПРАЙМ. Ушел из жизни министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщило агентство Белта.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", — сообщили журналисты со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

На понедельник планировались переговоры Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.