В Госдуме не поддержали проект о дополнительном выходном дне
Комитет Госдумы не поддержал установление Дня семьи, любви и верности нерабочим днем
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Думский комитет по соцполитике не поддержал к первому чтению проект закона, согласно которому День семьи, любви и верности станет дополнительным нерабочим днем.
Праздник отмечается 8 июля. Авторы проекта выступили за установление этой даты нерабочим днем. При этом общее число нерабочих праздничных дней в России должно остаться неизменным.
Как пояснила депутат Екатерина Стенякина, предлагаемый документом расчет праздничных дней искажает формулу, по которой считается зарплата. Кроме того, в проекте нет оценок дополнительных расходов на реализацию инициативы и источников ее финансирования.
По словам Стенякиной, проект не поддержали также в кабмине, Совфеде и в Счетной палате.
https://1prime.ru/society/20221207/839081769.html
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