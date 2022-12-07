МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Думский комитет по соцполитике не поддержал к первому чтению проект закона, согласно которому День семьи, любви и верности станет дополнительным нерабочим днем. Госдума во втором чтении приняла проект об установлении МРОТ в 2023 году

Праздник отмечается 8 июля. Авторы проекта выступили за установление этой даты нерабочим днем. При этом общее число нерабочих праздничных дней в России должно остаться неизменным.

Как пояснила депутат Екатерина Стенякина, предлагаемый документом расчет праздничных дней искажает формулу, по которой считается зарплата. Кроме того, в проекте нет оценок дополнительных расходов на реализацию инициативы и источников ее финансирования.

По словам Стенякиной, проект не поддержали также в кабмине, Совфеде и в Счетной палате.