ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек — ПРАЙМ. Взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, сообщает прокуратура региона.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что два человека пострадали после обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани, предварительно, из-за детонации бытового газа.

Сообщается, что прокуратура организовала проверку по факту обрушения жилого дома.

"По предварительным данным, вечером 9 декабря в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке, что привело к частичному обрушению межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами", — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования, информирует надзорное ведомство.

Также сообщается об эвакуации жителей.

"Из дома было эвакуировано 10 человек, на данный момент на месте происшествия дежурят автобусы, для их размещения будут подготовлены два пункта временного размещения", — сообщили журналистам в ГУ МЧС по Рязанской области.

Там уточнили, что из-под завалов дома спасены двое мужчин — 29 и 20 лет, оба госпитализированы.