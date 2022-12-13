МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках форума по поддержке прибывших из зон боевых действий наградил семьи, взявшие детей из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

"Мы поставили амбициозную задачу — закрыть все детские дома. И сделали это. Очень много скептиков было, которые говорили, что это невозможно — каждый год около 1,5 тысяч детей остаются без родителей. В Подмосковье мы реализуем проект "Университет приемных родителей", потому что все, кто собирается принять к себе детей, должны быть подготовлены. Предусматриваем необходимые ресурсы, которые позволяют добиваться неплохих результатов", — сказал губернатор.

Форум, который проводится с 2014 года, в этом году называется "Сила в семье" — он посвящен поддержке детей и семей, прибывших из зон боевых действий, а также сопровождению и психологической помощи семьям мобилизованных.

На форум были приглашены приемные семьи, службы сопровождения приемных семей, специалисты по работе с семьей и детьми, представители семейных центров, социальные педагоги, юристы, врачи. В текущем году в форуме участвуют родители, принявшие в семью детей, а также психологи, работающие с мобилизованными и членами их семей. В Подмосковье сейчас находится 150 ребят из ДНР и ЛНР — 118 в приемных семьях, 32 в семейных центрах.

Всего в Московской области 267 семей готовы принять более 400 детей из Донбасса. В основном они имеют такой опыт, часто многодетные. Семьи проходят подготовку в школе приемных родителей, проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, где есть соответствующие бытовые условия.

Подмосковье — регион-лидер по устройству детей-сирот в семьи. В области работает более 1 тысячи специалистов органов опеки, служб сопровождения, семейных центров. Функционирует 81 школа приемных родителей, где осуществляется подготовка к приему детей-сирот в семьи, психологическое обследование и сопровождение замещающих семей.