МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Жители Европы могут превратиться в живой щит для украинских объектов инфраструктуры, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев объяснил, почему Россия наращивает производство средств поражения

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил властям Евросоюза направить миссии для обеспечения стабильной обстановки на украинских инфраструктурных объектах.

По словам Медведева, "клоун" хочет, чтобы жители ЕС стали живым щитом.

"Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь", — пояснил политик, призвав европейцев не соглашаться на идею Зеленского.