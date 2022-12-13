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Европейцы могут стать "живым щитом" для Украины, заявил Медведев
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Жители Европы могут превратиться в живой щит для украинских объектов инфраструктуры, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский... ПРАЙМ, 13.12.2022
общество , новости, дмитрий медведев, ес, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Жители Европы могут превратиться в живой щит для украинских объектов инфраструктуры, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил властям Евросоюза направить миссии для обеспечения стабильной обстановки на украинских инфраструктурных объектах.
По словам Медведева, "клоун" хочет, чтобы жители ЕС стали живым щитом.
"Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь", — пояснил политик, призвав европейцев не соглашаться на идею Зеленского.