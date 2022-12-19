МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин просил вице-премьера Татьяну Голикову держать на личном контроле работу по выплате ежемесячных пособий нуждающимся семьям с детьми. Голикова рассказала, когда можно подать заявления на единое пособие семьям

Он также сообщил на совещании с вице-премьерам, что правительство утвердило порядок назначения выплаты единого пособия.

"Татьяна Алексеевна, пожалуйста, надо держать все на личном контроле. То, что Вы всегда делаете. То, как организована работа по оформлению и предоставлению единого ежемесячного пособия нуждающимся семьям, должно быть в нашем фокусе. Получение такой поддержки должно быть простым максимально, главное, понятным для людей", — сказал Мишустин.

Он также напомнил, что единое пособие на детей и для беременных женщин будет выплачиваться с 1 января 2023 года. Такие выплаты предоставляются после рождения или усыновления ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Кроме того, выплаты могут получить беременные женщины с низким доходом.