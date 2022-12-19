ЧИТА, 19 дек — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Максим Орешкин по итогам визита в Читу поручил федеральным ведомствам найти механизм финансирования реконструкций исторической архитектуры. Путин оптимизировал требования к уставам некоммерческих организаций

"Сегодня шло обсуждение возможного механизма. Это на самом деле проблема касается не только Читы. Она касается и всего Дальнего Востока, страны в целом… Какой это будет инструмент, пока дискуссия продолжается, будем смотреть. Вот сейчас соответствующее поручение ведомствам — проработать и посмотреть: либо это будет дальневосточная концессия — инструмент, который есть у министерства Дальнего Востока, либо это что-то будет по линии Минкультуры или по линии туристического направления. Надо внимательнее посмотреть, какой инструмент лучше применить", — сказал Орешкин журналистам.

Он отметил, что создание финансового инструмента позволит собственникам и арендаторам таких зданий направлять финансовые ресурсы на развитие сооружений без потери исторического облика и исторической ценности.

"Для Читы есть богатый пласт исторической архитектуры… Мы прекрасно понимаем, что не все здания находятся в хорошем состоянии. Главное, что не все используются так, как они могли бы использоваться для более активной жизни города… Этот инструмент, этот проект для Читы может стать очень важным элементом ревитализации центра города", — добавил помощник президента.

По его словам, такой механизм поможет в создании дополнительных пешеходных зон, объектов малого и среднего предпринимательства, ресторанов, магазинов. Кроме того, это позволит развивать досуг и привлечь дополнительный поток туристов.