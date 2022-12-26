МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки до 24 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина", — сказала собеседница агентства.

Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Срок ареста — до 24 февраля.

Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере, суд в данный момент рассматривает ходатайство об избрании ему домашнего ареста. Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.