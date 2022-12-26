Суд в Москве арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке
Суд в Москве арестовал замглавы отдела Росавиации Матюшкина по делу о взятке
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки до 24 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина", — сказала собеседница агентства.
Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Срок ареста — до 24 февраля.
Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере, суд в данный момент рассматривает ходатайство об избрании ему домашнего ареста. Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
https://1prime.ru/society/20221226/839316214.html
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