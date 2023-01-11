Голикова рассказала о порядке назначения пенсий в новых регионах
Голикова: пенсии в новых регионах будут назначаться согласно российскому законодательству
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Назначение пенсий в новых регионах будут производиться согласно российскому законодательству, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, заявила по итогам совещания президента России с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу", — сказала она.
Голикова также добавила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти комиссии должны помочь с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.
https://1prime.ru/society/20230111/839448363.html
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