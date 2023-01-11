МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Назначение пенсий в новых регионах будут производиться согласно российскому законодательству, такие проекты вскоре внесут в Госдуму, заявила по итогам совещания президента России с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова назвала размер МРОТ в новых регионах

"Сейчас после принятия новых законов, которые уже подготовлены и ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу", — сказала она.

Голикова также добавила, что если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, которые создаются органами власти новых регионов. Эти комиссии должны помочь с подтверждением стажа и получением пенсии по российскому законодательству.