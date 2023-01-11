МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Возможность получения материнского капитала, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 1 января 2023 года, использовали 14 240 семей этих территорий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова назвала размер МРОТ в новых регионах

"В полном объеме с 1 января 2023 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут реализовываться мероприятия по предоставлению материнского семейного капитала", — рассказала она журналистам после совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.