Голикова рассказала о выплате материнского капитала в новых регионах
Голикова: с 1 января в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области предоставляют маткапитал
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Возможность получения материнского капитала, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 1 января 2023 года, использовали 14 240 семей этих территорий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В полном объеме с 1 января 2023 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут реализовываться мероприятия по предоставлению материнского семейного капитала", — рассказала она журналистам после совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://1prime.ru/society/20230111/839448422.html
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