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Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
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Скончался первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. "Сегодня, 11 января, он скончался", — сказали агентству в... ПРАЙМ, 11.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
УФА, 11 янв — ПРАЙМ. Скончался первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Сегодня, 11 января, он скончался", — сказали агентству в пресс-службе.