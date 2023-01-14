МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. На восьмидесятом году жизни скончалась народная артистка Советского Союза Инна Чурикова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

"Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова", — заявил представитель театра, где работала актриса.

Он также объявил, что прощание с Чуриковой будет в здании театра "Ленком" во вторник, 17 января.

"Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса", — ответил он на вопрос о возможном месте захоронения.

Актриса Инна Чурикова родилась в башкирском городе Белебея 5 октября 1943 года. Начиная с 1950-х годов она жила в Москве.

Параллельно со школой Чурикова занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, позднее она поступила в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, которое закончила в 1965 году.

После выпуска она была принята в труппу Московского Театра юного зрителя. С 1975 года стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком").

Всенародную любовь актрисе принесли роли в кино: "Я шагаю по Москве", сказка "Морозко", "Начало" и другие.

Инна Чурикова была удостоена многих государственных наград и премий как в Советском Союзе, так и позднее, в России. В том числе, ей вручены ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, французского ордена Искусств и литературы. В 1991 году ей присвоили звание народной артистки СССР.