МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Часть пассажиров самолета потерпевшего крушение самолета в Непале выжили. Об этом сообщает новостное агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя местных властей. СМИ: все пассажиры и экипаж разбившегося в Непале самолета погибли

"Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение", — приводит агентство слова местного чиновника.

В восресенье, 15 января, турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, выполнявший рейс из Катманду, потерпел крушение. Это произошло между старым и новым аэропортом в городе Покхара.

Представитель авиаперевозчика сообщал ранее, что на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, пока причины происшедшего неизвестны.

Как сообщало российское посольство в Непале, в самолете находились четверо граждан России.

В свою очередь индийский телеканал News18 сообщил, что все, кто находился на борнту самолета, включая пассажиров и экипаж, погибли.