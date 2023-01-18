МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Минцифры РФ полагает, что мобильные операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, выйдут на рынок Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил РИА Новости замглавы министерства Дмитрий Ким.

В начале недели заместитель министра в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме сообщил, что мобильная связь от российских операторов работает на всех территориях четырех регионов. После, в беседе с РИА Новости, он рассказал, что Минцифры России ожидает выхода на рынок ДНР двух новых мобильных операторов, рассмотрение одного из предложений Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) уже готовится, еще одно должно поступить.

"Мы уже приняли решение, что будет три лота частот, то есть ресурс ограниченный. Будет три участника. Сейчас в ДНР работает "Феникс". Мы полагаем, что "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, смогут оказывать услуги связи в ДНР. Собственно, мы ждем еще предложений от участников, предварительно они поступают, но рассмотрим непосредственно на комиссии", — отметил Ким.

По его словам, ГКРЧ не будет рассматривать одно конкретное предложение, а постарается отсмотреть их все.

"Мы выдадим частотный ресурс без взимания первичной платы. Такие полномочия мы получили от правительства. Но при этом у нас будут жесткие требования по тому, какое количество базовых станций, какое покрытие по годам оператор должен развернуть. То есть снимая этот барьер, мы выдвигаем определенные требования", — подчеркнул Ким.