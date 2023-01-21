МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, во второй половине декабря вырос на 3,1 пункта, а затем в первой половине января снизился 0,3 пункта, составив в итоге 97,5 пункта. Covindex снизился за две недели еще на 2,1 пункта

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За две недели с 19 декабря по 1 января средний чек увеличился по лимонам (на 26%, до 46 рублей), кусковому мылу (на 11%, до 124 рублей), антисептикам (на 1%, до 170 рублей) и гречке (на 1%, до 97 рублей). Снизился он по медицинским маскам (на 14%, до 77 рублей), перчаткам (на 2%, до 141 рубля) и туалетной бумаге (на 1%, до 107 рублей). Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущим отчетным периодом (с 5 по 18 декабря) поднялся на 3,1 пункта и составил 97,8 пункта.

Затем, со 2 по 15 января, средний чек вырос по медицинским маскам (на 22%, до 94 рублей) и антисептикам (на 1%, до 171 рубля). Уменьшился он по кусковому мылу (на 16%, до 105 рублей), перчаткам (на 5%, до 134 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 105 рублей), гречке (на 1%, до 96 рублей) и лимонам (на 1%, до 46 рублей). В результате Covindex снизился на 0,3 пункта — до 97,5 пункта.

Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что в первой половине января наблюдался ежегодный закономерный спад продаж в сравнении со второй половиной декабря, тем не менее, россияне видят рост заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и увеличивают объем трат на медицинские маски.