МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Вячеслав Назарук, художник-постановщик советских мультфильмов о Коте Леопольде, Мамонтенке и Крошке Еноте, умер 28 января 2023 года, сообщил на своей странице в Facebook* (запрещена в России как экстремистская) шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Двадцать восьмого января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук… Прощание с Вячеславом Назаруком состоится 1 февраля в 14.00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице", — написал он.

Капков отметил, что после закрытия анимационной студии на телевидении Назарук получил приглашение в США на студию Disney, там он читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы художник-постановщик писал картины, посвященные событиям древнерусской истории.

Вячеслав Назарук — советский и российский художник-мультипликатор. В 1985 году художник был удостоен госпремии СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде. Он также стал известным как книжный иллюстратор и живописец. Его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них "Ледовое побоище" и триптих — "Слово о полку Игореве".

* Соцсеть запрещена в России как экстремистская