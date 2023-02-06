АЛМА-АТА, 6 фев — ПРАЙМ. На юге Казахстана в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС страны. Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 1121 человека

"Эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Глубина 5 километров", — сказано в сообщении.

Подземные толчки ощущались в городе Тараз силой 2 балла, в Шымкенте — силой 2-3 балла, в поселке Темирлан — силой 3 балла по шкале МSК-64.

Согласно данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 19.02 часов (16.02 мск).