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https://1prime.ru/society/20230206/839707945.html
Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 1541
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Число погибших в землетрясении в Турции достигло 1541 человека, 9733 раненых, разрушено 3471 здание, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. "Всего на данный момент у нас 1541... ПРАЙМ, 06.02.2023
общество , новости, турция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. Число погибших в землетрясении в Турции достигло 1541 человека, 9733 раненых, разрушено 3471 здание, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
"Всего на данный момент у нас 1541 потеря, 9733 раненых и 3471 обрушившихся зданий", — заявил вице-президент журналистам.
Ранее власти сообщали о 1498 погибших, 8533 пострадавших.