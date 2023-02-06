АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. Число погибших в землетрясении в Турции достигло 1541 человека, 9733 раненых, разрушено 3471 здание, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

"Всего на данный момент у нас 1541 потеря, 9733 раненых и 3471 обрушившихся зданий", — заявил вице-президент журналистам.

Ранее власти сообщали о 1498 погибших, 8533 пострадавших.