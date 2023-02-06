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2023-02-06T18:58:00+03:00

2023

https://1prime.ru/society/20230206/839707945.html

Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 1541

Общество

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Число погибших в землетрясении в Турции достигло 1541 человека, 9733 раненых, разрушено 3471 здание, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. "Всего на данный момент у нас 1541... ПРАЙМ, 06.02.2023

общество , новости, турция

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60