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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651
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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, ранены 11 тысяч 119 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "На данный момент число погибших... ПРАЙМ, 06.02.2023
общество , новости, турция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, ранены 11 тысяч 119 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"На данный момент число погибших при землетрясении выросло до 1651, ранены 11 тысяч 119 человек", — сообщил Коджа журналистам.
Ранее власти сообщали о 1541 погибшем и 9733 раненом.