АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, ранены 11 тысяч 119 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"На данный момент число погибших при землетрясении выросло до 1651, ранены 11 тысяч 119 человек", — сообщил Коджа журналистам.

Ранее власти сообщали о 1541 погибшем и 9733 раненом.