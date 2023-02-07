МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля, сообщили депутаты Госдумы. Путин освободил некоторых экспортеров от продажи валютной выручки

Так, депутат от фракции КПРФ Денис Парфенов заявил РИА Новости, что допускает проведение указанного мероприятия 22 февраля.

"Сегодня прошла информация, что 22-го (февраля будет послание)", — сказал он.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в ходе заседания комитета во вторник также допустил, что послание состоится именно в этот день.

"22-го числа будет, другой день. В среду, может, послание будет", — отметил парламентарий.

Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание может быть организовано 20-21 февраля, а 24 февраля не планируется проводить данное мероприятие.