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В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
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. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля, сообщили депутаты Госдумы. Так, депутат от фракции КПРФ Денис Парфенов заявил РИА... ПРАЙМ, 07.02.2023
общество , экономика, новости, россия, госдума, владимир путин, послание федеральному собранию
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля, сообщили депутаты Госдумы.
Так, депутат от фракции КПРФ Денис Парфенов заявил РИА Новости, что допускает проведение указанного мероприятия 22 февраля.
"Сегодня прошла информация, что 22-го (февраля будет послание)", — сказал он.
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в ходе заседания комитета во вторник также допустил, что послание состоится именно в этот день.
"22-го числа будет, другой день. В среду, может, послание будет", — отметил парламентарий.
Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание может быть организовано 20-21 февраля, а 24 февраля не планируется проводить данное мероприятие.