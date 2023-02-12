МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект был беспилотным, американские и канадские военные вели наблюдение за ним в течение последних суток, заявил в субботу Белый дом по итогам переговоров лидеров двух стран — президента Джо Байдена и премьер-министра Джастина Трюдо. Трюдо сообщил, что авиация Канады и США сбила неопознанный объект

"Президент Байден ранее сегодня провел разговор с премьер-министром Трюдо о неопознанном беспилотном объекте в воздушном пространстве Северной Америки. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внимательно отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение последних 24 часов, и с момента обнаружения объекта президента постоянно информировала его команда по нацбезопасности", — проинформировали в американской администрации.

Как сообщили в Белом, "по предосторожности и по рекомендации своих военных" президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по данному аппарату. "Президент уполномочил американские истребители в рамках NORAD провести операцию, после чего американский самолет F-22 сбил данный объект на территории Канады при тесной координации с канадскими властями", — следует из заявления.

Помимо этого, Байден и Трюдо в ходе разговора указали на важность извлечения обломков сбитого неопознанного объекта, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения. Лидеры двух стран также условились продолжать тесно сотрудничать в целях обнаружения и отслеживания подобных аппаратов в североамериканском воздушном пространстве.