МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Пользователи Twitter предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому должность строителя после того, как конфликт закончится. В США раскрыли, сколько осталось жить Америке

В среду украинский глава прибыл в Польшу с официальным визитом. Президент страны Анджей Дуда вручил ему высшую государственную награду и один из старейших польских орденов — орден Белого орла. Но поляки не оценили такого отношения Варшавы к Киеву.

"После отбытия наказания за все совершенные преступления Зеленского можно принять на работу в какую-нибудь украинскую строительную компанию для восстановления страны", — написала Эвелина Модлиньска.

"Актер получил "польский оскар" за героическую защиту прав человека. Хочется спросить, что сделал президент Зеленский за последние девять лет, чтобы остановить эскалацию на востоке Украины", — отметил пользователь под ником Arachnid.

"Он вывез из Польши военной техники и боеприпасов на огромную сумму, украинские беженцы наводнили наши города, увеличилась инфляция. И все это Зеленский умудрился провернуть меньше, чем за год. Даже наше правительство так не смогло", — с иронией прокомментировала Эла Редуч.

"Зеленский вон из Польши! Остановите украинизацию нашей страны!" — поддержали предыдущих спикеров в комментариях.

Украинского президента раскритиковали и за внешний вид: ведь Зеленский вновь приехал на встречу в толстовке и спортивных штанах.

"У этого бездельника есть хотя бы один костюм? Могли бы его и приодеть", — написал другой пользователь. В США рассказали о тревожной для Европы детали из-за Украины

"Это полное неуважение к принимающей стороне приходить на официальный визит в спортивном костюме", — написал юзер под ником Anzelm Poznański.

Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил в среду, что основной темой визита будет обсуждение вопроса военной поддержки, в частности речь пойдет об "авиационной коалиции". При этом глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что главы государств обсудят проблему наплыва в Польшу украинского зерна.