МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Приехавшие в Польшу беженцы убедили в необходимости денацификации Украины, написал в статье для Myśl Polska обозреватель Конрад Ренкас. СМИ: на Западе обсуждают участие Польши в атаке на "Северные потоки"

По его словам, у приехавших в Польшу украинских беженцев наблюдаются "последствия многолетней нацистской идеологической обработки".

"Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. <…> Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация", — утверждает обозреватель.

При этом Ренкас предупреждает, что с наплывом украинских беженцев в Европе возникает экзистенциальная опасность, поскольку вместе с беженцами на Запад приехали множество нацистов, нападавших на беззащитных демонстрантов, поджигавших людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и участвовавших в преступлениях нацбатов.

"Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом", — заключил обозреватель.