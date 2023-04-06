В сочувствующей Киеву Польше призвали денацифицировать Украину
Myśl Polska: приехавшие в Польшу беженцы доказали, что Украину необходимо денацифицировать
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Приехавшие в Польшу беженцы убедили в необходимости денацификации Украины, написал в статье для Myśl Polska обозреватель Конрад Ренкас.
По его словам, у приехавших в Польшу украинских беженцев наблюдаются "последствия многолетней нацистской идеологической обработки".
"Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. <…> Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация", — утверждает обозреватель.
При этом Ренкас предупреждает, что с наплывом украинских беженцев в Европе возникает экзистенциальная опасность, поскольку вместе с беженцами на Запад приехали множество нацистов, нападавших на беззащитных демонстрантов, поджигавших людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и участвовавших в преступлениях нацбатов.
"Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом", — заключил обозреватель.
https://1prime.ru/society/20230406/840298278.html
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