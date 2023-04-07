МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Приближаются выборы в Турции, и США намерены поставить во главе страны своего человека, как это было с Зеленским на Украине, чтобы использовать Анкару против России в Сирии, Черном море и Центральной Азии, пишет издание Haber7. Эксперты уверены, что Турция уже стала хабом российского газа

Как утверждают авторы материала, США для реализации своих планов поставили соппозиционной коалиции в Турции задачу взять на себя роль Зеленского, но пока сторонам не удалось прийти к определенному соглашению.

Среди кандидатов на эту роль, в частности, называется

председатель Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу, который во время визита в США заявил: "Мы думаем, что мы должны быть на стороне Украины в ее военном конфликте с Россией". Издание предполагает, что это — четкий сигнал о том, что в случае прихода к власти он готов занять позицию против России.

Также упоминается главный советник Кылычдароглу Унал Чевикёз, чьи слова о том, что Турция "напомнит России, что является членом Североатлантического альянса" демонстрируют враждебную позицию по отношению к РФ.

По данным издания, США рассматривают и другие кандидатуры, например, председателя Хорошей партии Турции Мерала Акшенера, председателя Партии демократии и прорыва Али Бабаджана, председателя партии "Будущее" Ахмета Давутоглу и других оппозиционеров, которые в конфликте на Украине безоговорочно поддерживают Киев.