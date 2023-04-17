МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Совет Федерации не стал публиковать никаких данных по доходам и расходам сенаторов за 2022 год, на сайте палаты отсутствует даже обобщенная информация по декларациям. Автоэксперт рассказал, какие машины могут попасть под "налог на роскошь"

"Ничего не будет", — подтвердил РИА Новости источник в Совфеде.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.

Ранее вице-спикер Совфеда, глава профильной комиссии палаты Юрий Воробьев заявил, что все сенаторы, в том числе из новых регионов, подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год.

Согласно законодательству, декларации госслужащие и парламентарии представляют до 1 апреля. В случае отсутствия декларации законодатель может лишиться своего поста. Путин подписал закон о получении налоговых уведомлений через "Госуслуги"

Сейчас в Совфеде 175 сенаторов.

Ранее Воробьев сообщил РИА Новости, что в этом году документы в открытом доступе размещаться не будут.

По словам вице-спикера Совфеда, есть решение — не публиковать в этом году сведения о доходах и расходах. Воробьев уточнил, что сведения о доходах будут представлены в различные органы власти, в том числе в администрацию президента, но публиковаться в открытой печати они не будут в связи с обстоятельствами, которые известны.