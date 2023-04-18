МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Разрешение ситуации на Украине потребует от США прекращения упрямого проведения своей линии и внесения вклада в политическое решение кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Китайцы высмеяли Бербок после ее визита в Пекин

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва призвал Запад прекратить поощрять конфликт на Украине и начать переговоры по мирному урегулированию, предложив "невовлеченным" странам продвигать идею политического решения ситуации и сформировать для этого аналогичный "Группе двадцати" формат.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ответил на предложения, что Бразилия начала повторять "российскую и китайскую пропаганду", не изучив всех фактов.

"США стоит… вносить конструктивную роль в политическое разрешение кризиса, а не упрямо гнуть свою линию, подливая масло в огонь", — прокомментировал Ван Вэньбинь слова американского политика.

Он подчеркнул, что число призывающих к миру стран растет.