СТАМБУЛ, 28 мая — ПРАЙМ. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

"После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин (Кемаль) Кылычдароглу — 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", — заявил Йенер на пресс-конференции.

По его словам, отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 миллиона голосов.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.