СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену стоит посетить Крым для лечения, заявил депутат Государственной Думы от региона Михаил Шеремет. Американский ученый объяснил, как Байден ускорил упадок гегемонии США

"Считаю, что в США над Байденом просто издеваются. Мы за него серьезно переживаем", — сказал он.

По словам политика, накопившаяся в американском лидере агрессия связана с хроническим недомоганием.

Депутат отметил, что глава Белого дома может приехать на лечение в Крым, регион с чистым воздухом и лучшими врачами.

Как подчеркнул Шеремет, мир заинтересован в здравомыслии президента с доступом к ядерному оружию. Однако окружению Байдена нужна марионетка, поэтому ему не дают восстановить здравомыслие, пояснил он.

Депутат добавил, что лидер Белого дома после визита в Крым станет другим человеком, способным на принятие адекватных решений.

"Уверен, американцы будут нам за это только благодарны", — заключил Шеремет.