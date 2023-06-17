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Байдена пригласили в Крым "подлечиться"
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Президенту США Джо Байдену стоит посетить Крым для лечения, заявил депутат Государственной Думы от региона Михаил Шеремет. "Считаю, что в США над Байденом просто издеваются. Мы за... ПРАЙМ, 17.06.2023
общество , здоровье, новости, крым, госдума, джо байден
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену стоит посетить Крым для лечения, заявил депутат Государственной Думы от региона Михаил Шеремет.
"Считаю, что в США над Байденом просто издеваются. Мы за него серьезно переживаем", — сказал он.
По словам политика, накопившаяся в американском лидере агрессия связана с хроническим недомоганием.
Депутат отметил, что глава Белого дома может приехать на лечение в Крым, регион с чистым воздухом и лучшими врачами.
Как подчеркнул Шеремет, мир заинтересован в здравомыслии президента с доступом к ядерному оружию. Однако окружению Байдена нужна марионетка, поэтому ему не дают восстановить здравомыслие, пояснил он.
Депутат добавил, что лидер Белого дома после визита в Крым станет другим человеком, способным на принятие адекватных решений.
"Уверен, американцы будут нам за это только благодарны", — заключил Шеремет.