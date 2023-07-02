Шольц заявил о нежелании Германии поставлять Украине оружие
Шольц: ФРГ не хочет поставлять Украине оружие дальнего действия для применения по России
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БЕРЛИН. 2 июл — ПРАЙМ. Германия не хочет поставлять Украине вооружения дальнего действия для атак по территории России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Политик в беседе с телеканалом ARD прокомментировал отказ Германии от поставок Украине шведских крылатых ракет дальнего действия Taurus.
"Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям", — подчеркнул Шольц.
https://1prime.ru/society/20230702/840971483.html
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