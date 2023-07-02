БЕРЛИН. 2 июл — ПРАЙМ. Германия не хочет поставлять Украине вооружения дальнего действия для атак по территории России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

"Все ужасно сложно". Шольц сделал признание об антироссийском плане Запада

Политик в беседе с телеканалом ARD прокомментировал отказ Германии от поставок Украине шведских крылатых ракет дальнего действия Taurus.

"Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям", — подчеркнул Шольц.