БЕРЛИН. 2 июл — ПРАЙМ. Германия не хочет поставлять Украине вооружения дальнего действия для атак по территории России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. "Все ужасно сложно". Шольц сделал признание об антироссийском плане Запада

Политик в беседе с телеканалом ARD прокомментировал отказ Германии от поставок Украине шведских крылатых ракет дальнего действия Taurus.

"Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям", — подчеркнул Шольц.