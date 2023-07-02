МОСКВА, 2 июл — Прайм. Итоги противостояния России и Запада нужно будет закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта 1975 года, заявил в статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о возможности выхода из этого кризиса. Медведев предложил Макрону перейти на сторону Франции

"Все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года. Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия — враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО", — написал Медведев в статье для "Российской газеты".