Медведев призвал закрепить противостояние России и Запада в документе
Медведев заявил, что нужно создать новый документ для фиксации противостояния России и Запада
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МОСКВА, 2 июл — Прайм. Итоги противостояния России и Запада нужно будет закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта 1975 года, заявил в статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о возможности выхода из этого кризиса. "Все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года. Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия — враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО", — написал Медведев в статье для "Российской газеты".
https://1prime.ru/society/20230702/840971869.html
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