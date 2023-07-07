МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно предоставит девяти регионам страны более 1,3 миллиарда рублей на создание инфраструктуры в новых жилых районах, сообщила пресс-служба кабмина. Совфед запретил взыскивать долги с жителей новых регионов

"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 1,3 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Средства получат республики Бурятия, Марий Эл и Татарстан, Краснодарский край, Новгородская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Челябинская области.

"С помощью федеральных субсидий будет профинансировано строительство десятков объектов, включая детский сад, школу, автомобильные дороги и очистные сооружения, что поможет дополнительно возвести около 400 тысяч квадратных метров жилья", — отметили в кабмине.

Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено 22,8 миллиарда рублей, в 2024 году – 34,6 миллиарда рублей.